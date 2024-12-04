يشرح كبير مستشاري رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في كوريا سيدني سيلر لماذا من غير المرجح أن يقدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول استقالته بعد إعلان الأحكام العرفية في البلاد وما كان يون يأمل في كشفه بإعلانه الأمر.

في سؤال عن سبب اعتقاد سيلر عدم ترجيحه استقالة الرئيس الكوري قال: "الرئيس يون رجل ذو مبادئ. ومن المؤكد أنه دخل في هذه الإجراءات، على الأرجح بدرجة معينة من الفهم لما ينطوي عليه المخاطرة وما هي الاتجاهات التي قد تتجه إليها. ربما يشعر بأن قضيته عادلة، ورغم حقيقة أنها تبدو في الظاهر وكأنها تهدف إلى تقويض للديمقراطية، فقد تم كل هذا وفقًا لما يسمح له الدستور بفعله. ولذا أعتقد أنه بصفته مدعيًا عامًا سيحب أن يقضي يومه في المحكمة."

وأجاب سيلر عن سؤال آخر بشأن العناصر التي فاجأته هل كان أن تتخذ هذه الخطوة الدراماتيكية بإعلان الأحكام العرفية، أم هل من المفاجئ مدى سرعة وغضب واستمرار رد الفعل العنيف؟ قال المحلل السياسي: "كان هناك أشخاص قالوا إن هذا ربما كان أحد خيارات يون خلال الأشهر القليلة الماضية، نظرًا للطريق المسدود في البرلمان والجمعية الوطنية، على عكس الأنظمة البرلمانية حيث يكون لديك خيار ربما حل البرلمان والدعوة إلى التصويت في هذا النظام الكوري بفترة رئاسية مدتها خمس سنوات، وفترة واحدة وتوازن القوى هذا." وأضاف بالقول: "لقد رفع يون هذه القضية إلى مستوى لم يكن محل نقاش من قبل. لذلك أعتقد من وجهة نظر يون، ربما كان هذا هو ما كان يتوقعه أو يأمل فيه فيما يتعلق بالقدرة على قضاء يومه مرة أخرى في المحكمة حيث يمكن للعامة من دراسة قضيته."