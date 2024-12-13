"شخصية العام" التي اختارتها مجلة "تايم" مرتين الآن - تجنبت القليل من الجدل في مقابلتها.

أحداث الكابيتول:

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه، في أول ساعة له في منصبه، سينظر في العفو عن الأشخاص المدانين بالمشاركة في هجوم السادس من يناير على الكابيتول، مع التركيز على المذنبين غير العنيفين. كما قال: "سأتعامل مع كل حالة على حدة، وإذا كانوا غير عنيفين، أعتقد أنهم تعرضوا لعقاب شديد. سأبحث عما إذا كان هناك من خرجوا عن السيطرة حقًا".

ترحيل المهاجرين:

كما كرر ترامب لمجلة "تايم" خطته لاستخدام الجيش الأمريكي لترحيل المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. موقف كان شائعًا بين قاعدته أثناء الحملة. حيث قال في حملته الانتخابية سابقًا: "سنستخدم كل الموارد اللازمة على المستوى المحلي والفيدرالي والعسكري لتنفيذ أكبر عملية ترحيل محلية في تاريخ أمريكا".

وأبلغ ترامب "تايم" إنه سيدفع نحو استخدام الجيش في عمليات الترحيل "حتى الحد الأقصى لما يسمح به القانون".

ورغم أن القانون الأمريكي ينص على أنه لا يمكن استخدام الجيش لفرض القوانين المحلية، دون صدور قانون من الكونغرس، قال ترامب: "هذا لا يوقف الجيش إذا كان غزوًا لبلدنا، وأنا أعتبره غزوًا لبلدنا".

اللقاحات:

كما بدا ترامب منفتحًا على النظرية غير المثبتة التي تقول إن لقاحات الأطفال تسبب التوحد. فكرة يروج لها كثيرًا مرشح ترامب لرئاسة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت ف. كينيدي الابن، وهو مشكك صريح في اللقاحات، مشيرًا إلى اعتقاده بأن "التوحد يأتي من اللقاحات".

وأخبر ترامب "تايم" أنه سيوجه كينيدي لدراسة الأمر، وسيفكر في التخلص من بعض اللقاحات للأطفال، قائلًا: "سنعرف بالتأكيد ما هو جيد وما هو غير جيد".

الأزمة الأوكرانية:

قال ترامب لـ"تايم" إنه يختلف بشدة مع قرار إدارة بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب داخل روسيا. "نحن فقط نصعد هذه الحرب ونجعلها أسوأ"، كما قال ترامب، مما أثار المخاوف من أن إدارته قد تقلص المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وشكى ترامب، في مقابلة حديثة مع NBC، من مقدار ما تدفعه الولايات المتحدة، قائلًا: "أوروبا تدفع جزءًا ضئيلًا، والحرب مع روسيا أكثر أهمية بالنسبة لأوروبا مما هي عليه بالنسبة لنا".