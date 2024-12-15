مصير مروّع.. شاهد ما حدث لأمريكيين دخلا مدينة مكسيكية تنتشر فيها الجرائم

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مصير مروّع.. شاهد ما حدث لأمريكيين دخلا مدينة مكسيكية تنتشر فيها الجرائم

في حادثة مروّعة، لقي زوج من الولايات المتحدة مصرعهما رميًا بالرصاص أثناء زيارتهما لولاية ميتشواكان غربي المكسيك، التي تشهد موجة من الجرائم العنيفة.

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