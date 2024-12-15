مصير مروّع.. شاهد ما حدث لأمريكيين دخلا مدينة مكسيكية تنتشر فيها الجرائمالعالمنشر الأحد، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024في حادثة مروّعة، لقي زوج من الولايات المتحدة مصرعهما رميًا بالرصاص أثناء زيارتهما لولاية ميتشواكان غربي المكسيك، التي تشهد موجة من الجرائم العنيفة.قد يهمك أيضًا.. قامت بحركات غريبة أمام القاضية.. شاهد ما فعلته متهمة بجريمة قتل داخل محكمة أمريكيةشاهد كيف أوقعت معلومة واحدة بقاتل رئيس شركة في نيويوركباغته مسلح بمسدس من الخلف.. فيديو يظهر لحظة مقتل رئيس شركة "يونايتد هيلث كير" في نيويوركقراءة المزيدأمريكاالمكسيكجرائمجرائم قتل