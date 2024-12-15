في حادثة مروّعة، لقي زوج من الولايات المتحدة مصرعهما رميًا بالرصاص أثناء زيارتهما لولاية ميتشواكان غربي المكسيك، التي تشهد موجة من الجرائم العنيفة.

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