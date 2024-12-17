قالت إدارة الشرطة في مدينة ماديسون الاثنين، إن منفذ الهجوم الذي أطلق النار في مدرسة "أباندانت لايف كريستيان" في ولاية ويسكونسن كان الطالبة ناتالي روبناو، البالغة من العمر 15 عامًا، التي كانت تُعرف باسم "سامانثا”.. وقد أطلقت النار على نفسها وماتت.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار أسفر عن مقتل طالب ومعلم وإصابة ستة آخرين، بما في ذلك شخصان يواجهان ظروفًا تهدد حياتهما. وتقول الشرطة إن والدي المراهقة يتعاونان مع سلطات إنفاذ القانون.

وقع إطلاق النار داخل فصل دراسي في قاعة دراسة لطلاب من عدة صفوف - تقول الشرطة إن روبناو استخدمت مسدسًا عيار 9 ملم.

بينما تعمل أجهزة إنفاذ القانون على تجميع أجزاء هذا التحقيق، يتجمع المجتمع للصلاة من أجل الضحايا والناجين الذين تركوا ندوبًا عليهم.

وهذا هو حادث إطلاق النار رقم 83 في المدارس في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقًا لتحليل شبكة CNN للأحداث التي أبلغ عنها أرشيف العنف المسلح.