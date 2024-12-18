قال عضو الكونغرس الأمريكي، جيم هايمز لمقدم البرامج في شبكة CNN، جيك تابر، إن الأمر كان في مستوى "الإحاطة الشاملة"، بمعنى أن هايمز حضر وبوجود 28 ممثلًا من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، للتوصل إلى حقيقة الأجسام الغامضة التي تشاهد في سماء عدة ولايات أمريكية.

وأشار هايمز إلى أن ظهور هذه الأجسام أو الطائرات بدون طيار ليست مرتبطة بعمليات تابعة للحكومة الفيدرالية، لافتا الشائعات حول وجود طاقة مشعة أو استنشاق لمواد كيميائية.

وأضاف هايمز بأن هناك استنتاجًا يؤكد أنه لا يوجد دليل على وجود أي نشاط غير قانوني أو مجهول للطائرات بدون طيار التي تغزو سماء ولايات أمريكا حاليا.