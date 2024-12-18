نشر والد منفذة عملية إطلاق النار المميت والبالغة من العمر 15 عامًا في مدرسة "أباندانت لايف كريستيان" بمدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية صورة لابنته ناتالي روبناو المعروفة باسم "سامانثا" في ميدان الرماية في أغسطس/آب.

ويناقش نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي أهمية الصورة والقميص الذي كانت روبناو ترتديه في ميدان الرماية والذي يحمل اسم فرقة موسيقية بكلمات أشاد بها منفذا عملية القتل في مدرسة “كولومبين” في عام 1999.

يقول ماكابي إن الصورة تخبرنا بأمرين الأول هو أننا نعلم أنها كانت على دراية بالأسلحة. ونعلم أن والدها وتعليقه على الصورة يشير إلى أنه وابنته كانا يذهبان إلى ميدان الرماية بشكل متكرر. ولا يعتبر أي من ذلك أمرًا شائنًا بالضرورة. ولكن مع ذلك، فإنه يُظهر مستوى أساسيًا من الإلمام بالأسلحة.

ولكن القميص هو ما يشكل أهمية فإنه فرص اهتمامها بهذه الفرقة الموسيقية، والتي كما ذكرت، هي فرقة موسيقية قديمة كانت مشهورة قبل وقت طويل من ولادتها، احتمالات أن يكون اهتمامها واهتمامات مطلقي النار في مدرسة كولومبين بنفس الفرقة أنه مجرد مصادفة، فهي احتمالات ضئيلة للغاية.