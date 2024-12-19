كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، كيف التقطت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي صورة لها بعد سقوطها من على سلم رخامي بمناسبة رسمية في لوكسمبورغ.

وأدت الإصابة إلى خضوع بيلوسي لجراحة استبدال الورك.

ووصف ماكول ما حدث قائلًا: "إنها تحب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، عالية جدًا. كانت على إحدى خطواتها الأخيرة على هذا السلم الرخامي. لم يكن به درابزين، وفقدت توازنها وسقطت على الأرض".

وتابع بالقول: "ساعدتها على الفور في رفعها، والتقطنا صورة بعد ذلك. يمكنكم رؤيتي وأنا أسندها من يدها، وبعد ذلك بوقت قصير ظهرت سيارة وتم نقلها إلى المستشفى".

كما أضاف: "أتمنى لها الشفاء العاجل. إنها تبلغ من العمر 84 عامًا، ولكن عندما تحدثت معها على الهاتف، كانت تتمتع بطاقة كبيرة. إنها نشيطة للغاية وتريد الخروج من هناك. إنها تريد العودة إلى الولايات المتحدة، كما تعلمون. وبشكل عام، إنها في حالة معنوية جيدة، ولا يوجد أي خطر صحي يهددها بخلاف استبدال مفصل الورك".

