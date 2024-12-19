بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، لم ينخفض ​​متوسط ​​سعر الفائدة على بطاقات الائتمان إلا قليلاً.

أشار تيد روسمان، المحلل في Bankrate، إلى أن "بطاقات الائتمان مثل الأدوات الكهربائية، يمكن أن تكون مفيدة أو خطيرة حقًا. الأمر كله يتعلق بكيفية استخدامها".

وعلق روسمان على عدم تغير أسعار بطاقات الائتمان كثيرًا رغم خفض الفائدة بالقول: "لم يحدث هذا فرقًا كبيرًا حتى الآن لأن نسبة الخفض كانت صغيرة في السياق. بلغ متوسط ​​سعر بطاقة الائتمان أعلى مستوى قياسي بلغ 20.79% خلال الصيف، ولم تنجح التخفيضات التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا في خفض ذلك قليلاً".

ووضح روسمان أن سبب ارتفاع أسعار بطاقات الائتمان يعود إلى "تقييم المخاطر الذي يتم إجراؤه على ديون بطاقات الائتمان، وهو دين غير مضمون. إنها ليست مثل الرهن العقاري حيث يمكنهم حجز المنزل أو قرض السيارة - حيث يمكنهم استعادة السيارة، فالمقرضون لديهم حق محدود إذا لم تسدد لهم. لذا فإن بطاقات الائتمان تفرض هوامش أعلى نتيجة لذلك".

كما أكد المحلل أن أسعار بطاقات الائتمان "ستنخفض قليلاً. من المحتمل جدًا أن يتجاوز متوسط ​​سعر بطاقة الائتمان 19% بعد عام من الآن، وهذا يعود فقط إلى مدى ملاحظة الناس. أعني، هل تلاحظ كثيرًا إذا كان معدلك 19 مقابل 20 أو 21؟ أعني، كل هذا عبارة عن ديون عالية التكلفة. لذا لا أتوقع أن يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنقاذك إذا كان لديك ديون بطاقات الائتمان".

وفيما يتعلق بكيفية التخلص من ديون بطاقات الائتمان، نصح روسمان بـ"الحصول على بطاقة ائتمان مع تحويل رصيد بنسبة 0%. تتيح لك هذه البطاقات تجنب الفائدة لمدة تصل إلى 21 شهرًا في بعض الحالات، بطاقات مثل Wells Fargo Reflect وCiti Simplicity. إنها حقًا ريح مواتية قوية لسداد الديون. فكروا في أنه إذا كان متوسط ​​رصيد بطاقة الائتمان لديك حوالي 6400 دولار، فيمكنك دفع حوالي 300 دولار شهريًا لمدة 21 شهرًا وسدادها بدون فوائد تمامًا. تقسيمها إلى أجزاء أصغر كهذه يساعد حقًا".