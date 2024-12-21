تم القبض على مشتبه به بعد أن صدمت سيارته من نوع بي أم دبليو حشدًا كبيرا من الأشخاص في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية.

قالت السلطات إن السائق قد تم القبض عليه، ومن غير الواضح ما إذا كان يخضع للاستجواب أم لا ولكن بعض الأرقام الواردة الآن تظهر أن هذا الأمر صادم تمامًا حيث وصلت الإصابات من 60 إلى 80 شخصًا.

وفي تقرير ماثيو تشانس من CNN المزيد من التفاصيل.