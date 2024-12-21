إصابة ما يصل إلى 80 شخصًا.. إليك ما نعرفه عن حادث الدهس في سوق الكريسماس بألمانياالعالمنشر السبت، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024تم القبض على مشتبه به بعد أن صدمت سيارته من نوع بي أم دبليو حشدًا كبيرا من الأشخاص في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية.قالت السلطات إن السائق قد تم القبض عليه، ومن غير الواضح ما إذا كان يخضع للاستجواب أم لا ولكن بعض الأرقام الواردة الآن تظهر أن هذا الأمر صادم تمامًا حيث وصلت الإصابات من 60 إلى 80 شخصًا.وفي تقرير ماثيو تشانس من CNN المزيد من التفاصيل. أيضا: شاهد اللحظات الأولى بعد دهس سيارة حشدا في سوق عيد الميلاد بألمانياقراءة المزيدألمانيا حوادث طرقالشرطة الألمانيةسيارات