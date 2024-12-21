أظهر فيديو التقط في مكان حادث الدهس الذي وقع في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ الألمانية، الشرطة وهي تعتقل سائق السيارة المتسبب بالحادث. ويقول المسؤولون إنه رجل يبلغ من العمر 50 عامًا من المملكة العربية السعودية وأنه مقيم دائم في ألمانيا، ويعيش هناك منذ حوالي 20 عامًا.

وقد أظهر مقطع الفيديو التقط عقب الحادث مباشرة في مدينة ماغديبورغ السوق في حالة من الفوضى، مع تناثر الأشياء في كل مكان والأشخاص الذين يعتنون بالجرحى.

من المعروف الآن أن شخصًا بالغًا وطفلًا صغيرًا قُتلا في الهجوم، على بعد حوالي 100 ميل غرب برلين، مما ترك المدينة على حافة الهاوية.

تقول الشرطة إنها ألقت القبض على سائق السيارة الذي حدده مسؤول حكومي ألماني كبير بأنه طبيب من أصل سعودي. ويقال إن المشتبه به يعيش في ألمانيا منذ عام 2006 ويعمل في المنطقة. ويقول مسؤول حكومي إنه يعتقد أن المهاجم المشتبه به تصرف بمفرده.

ومن المقرر أن يسافر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى مكان الهجوم الأخير، حيث تتعامل ألمانيا مع عمل عنيف مروع قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.