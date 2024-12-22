تمكنت السلطات الألمانية من تحديد هوية السائق الذي صدم بسيارته حشدًا من الناس في "سوق الكريسماس" المكتظ بالمتسوقين في مدينة ماغديبورغ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من مائتي شخص، على أنه مواطن سعودي يبلغ من العمر 50 عاما ويعيش في ألمانيا منذ أكثر من عقد من الزمان ويعمل طبيبا.

وتعمل السلطات على تحديد دوافع المشتبه به، الذي أطلقت عليه مجموعة ناشطة أمريكية اسم طالب عبد المحسن، والذي كان له تاريخ في الإدلاء بتصريحات معادية للإسلام.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، ماثيو تشانس من مدينة ماغديبورغ الألمانية.