ألقت الشرطة القبض على شخص فيما يتعلق بهجوم مروع داخل مترو أنفاق في نيويورك، ووفقًا لشرطة نيويورك، أشعل مشتبه به النار في امرأة أثناء نومها في قطار أنفاق، وقد توفيت الضحية متأثرة بجراحها، والآن تطالب السلطات نظام العدالة بمعاقبة هذا المشتبه به إذا أُدين.

وقال مايكل كيمبر، رئيس قسم الأمن في هيئة النقل MTA "نطالب بقية نظام العدالة بالتدخل والقيام بواجباتهم، يجب أن تطبق عواقب قوية وسريعة على هذا الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة الوحشية جدًا".

مضيفًا "لا يوجد مكان في المجتمع المتحضر لأشخاص مثله للتجول فيه".