بعد قتل مراهق طعنًا.. هذه الدولة تقرر حظر “تيك توك” لعام كامل

تقول ألبانيا إنها ستحظر منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لعام واحد بعد مقتل مراهق في الشهر الماضي.



وفقًا لوسائل التواصل الاجتماعي، قُتل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا طعنًا بعد جدال عبر الإنترنت مع زميل له في الفصل.



والآن، يقول رئيس وزراء البلاد إن الحظر سيبدأ في أوائل العام المقبل.



ألبانيا هي أحدث دولة في أوروبا تشدد قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



من جانبه، يقاوم "تيك توك" الحظر، ويقول إنه لم يكن للضحية ولا القاتل المزعوم حسابات على "تيك توك"، كما تقول الشركة إن مقاطع فيديو للقتال ظهرت بالفعل على تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.