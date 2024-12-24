حُكم على جين سبيكتور وهو مواطن أمريكي ولد في روسيا بالسجن لمدة 15 عامًا الثلاثاء، بتهم تتعلق بالتجسس، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة.

يقضي سبيكتور عقوبة بالسجن في روسيا بعد أن أقر بالذنب في عام 2020 بتمكين رشاوى لمساعد نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش وفقًا لمؤسسة إعلامية روسية مستقلة، والتي كان لديها صحفي داخل قاعة المحكمة. لم يتم الكشف عن تفاصيل تهم التجسس الموجهة إلى سبيكتور، لكنه واحد من مجموعة من المواطنين الأمريكيين الذين يقضون عقوبة بالسجن في روسيا.

وفي تقرير ندى بشير مراسلة شبكة CNN المزيد من التفاصيل.