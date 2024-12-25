قالت السلطات المحلية إن هناك مخاوف من مقتل عشرات الأشخاص بعد تحطم طائرة ركاب تقل 67 شخصًا كانت متجهة من أذربيجان إلى جنوب روسيا بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخستانية.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الرحلة J2-8243، التي كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني في منطقة الشيشان الروسية، هبطت اضطراريا على بعد حوالي 3 كيلومترات من أكتاو.

بيانات الرحلة على موقع FlightRadar24 تُظهر السرعة الرأسية وارتفاع الطائرة بينما كانت ترتفع وتنخفض في اللحظات الأخيرة من الرحلة، قبل محاولة الهبوط الاضطراري وتحطم الطائرة.

نجا 25 شخصًا، منهم 22 في المستشفى، ورغم أن الطيار كان يواجه صعوبة في التحكم، لا يبدو أن الطائرة كانت خارجة عن السيطرة تماماً في لحظة الاصطدام.

تتمتع الخطوط الجوية الأذربيجانية بسجل سلامة جيد إلى حد ما، مع عدد قليل من حوادث السلامة على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك.

أما الطائرة نفسها، والتي كانت من طراز إمبراير إير 190، فهي جديدة نسبيًا وفقًا لمعايير الطيران، فقد تم تسليمها في عام 2013. ومن المثير للاهتمام أن الخطوط الجوية الأذربيجانية قامت بتخزين الطائرة لمدة 6 أو 7 أشهر هذا العام.