بالعد التنازلي.. أبرز 10 ظواهر جوية شهدها العالم في 2024

من الكسوف الكلي إلى الأعاصير والأمطار الكثيفة، نستعرض لكم فيما يلي أبرز 10 ظواهر جوية شهدها كوكب الأرض في عام 2024:

المرتبة العاشرة:

لحظة نادرة من الوحدة الوطنية والعجب في أمريكا بفضل "الرقصة السماوية" للشمس والقمر. امتد كسوف أبريل من تكساس إلى مين، مما وضع أكثر من 30 مليون أمريكي في مسار الكسوف الكلي. لن نرى كسوفًا آخر فوق الولايات المتحدة حتى عام 2044.

المرتبة التاسعة:

جاء موسم الحج هذا العام في يونيو، مما جذب ملايين الحجاج المسلمين إلى مكة في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية، وأعلنت السعودية عن أكثر من 1300 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة.

المرتبة الثامنة:

حرائق غابات في جميع أنحاء أمريكا. في حين كان حريق بارك في يوليو هو الخامس الأكبر في تاريخ كاليفورنيا، شهدت تكساس أكبر حريق على الإطلاق، مع حريق سموكهاوس كريك الذي اجتاح مليون فدان. وفي الشمال الشرقي، أدى أسوأ جفاف منذ عقود إلى أكثر من 500 حريق غابات في نيوجيرسي وحدها.

المرتبة السابعة:

بسبب درجات حرارة المحيط المرتفعة القياسية، وصل إعصار بيريل إلى قوة من الفئة 5 في يوليو، وهو أول عاصفة تصل إلى قمة المقياس على الإطلاق.

في حين ضرب تكساس بدرجة أضعف من الفئة 1، فقد الملايين الكهرباء حول هيوستن، واستغرق الأمر ما يقرب من أسبوعين لإعادة تشغيل مكيفات الهواء.



المرتبة السادسة:

الأعاصير - الكثير منها، وهي الأكبر في عقد من الكوارث التي بلغت قيمتها 24 مليار دولار هذا العام، تضمنت أكثر من نصفها أعاصير.

وبينما شهدت أوكلاهوما إعصارين هائلين من الفئة EF4، فإن تغير المناخ يحول مسار الأعاصير من السهول الكبرى إلى الجنوب الشرقي.

المرتبة الخامسة:

يشبه الغلاف الجوي المحموم للأرض إسفنجة عملاقة في السماء تمتص المزيد من الماء، وتعصره بقوة وتتسبب في إصدار هيئة الأرصاد الجوية الوطنية 91 حالة طوارئ غير مسبوقة بسبب الفيضانات المفاجئة هذا العام.

المرتبة الرابعة:

سقط أشد المطر فتكًا في إسبانيا، حيث سقط ما يعادل عامًا كاملًا من الأمطار في ساعات حول فالنسيا أواخر أكتوبر.

تسببت الفيضانات في كسر ضفاف الأنهار، وتحويل الشوارع إلى منحدرات هائجة، وأودت بحياة أكثر من 200 شخص.

المرتبة الثالثة:

الثنائي المدمر هيلين وميلتون، الإعصارين المتتاليين اللذين بدآ بارتفاع 15 قدمًا في منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا، ولكنهما ازدادا سوءًا في جبال أبالاتشيا.

تسبب هطول أمطار بلغت 30 بوصة حول آشيفيل بولاية نورث كارولينا في حدوث فيضانات مروعة، بينما ساعدت الأعاصير المتلاحقة في جعل هالين الأكثر فتكًا منذ كاترينا، ثم جاء ميلتون بعد أسبوعين فقط.

انتقل ميلتون من عاصفة استوائية إلى الفئة الخامسة في غضون 24 ساعة، وهو أحدث مثال على التكثيف السريع في عصر تغير المناخ.

المرتبة الثانية:

صعود إنكار التغير المناخ. بعد وعود تحرير قيود الوقود الأحفوري، يستعيد دونالد ترامب السلطة بوعد بعرقلة زخم الطاقة النظيفة في البلاد وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية - وربما الأخيرة.

ألقت الانتخابات الأمريكية بظلالها على مؤتمر المناخ الـ29 في أذربيجان، حيث عادت الدول النفطية التي وافقت على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري بمؤتمر المناخ الـ28 إلى مدح النفط.

المرتبة الأولى:

الحرارة. قبل 8 سنوات في باريس، وافق العالم على الحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، ولكن هذا العام تجاوز هذا الرقم.

كانت درجة الحرارة أكثر من 37.7 درجة مئوية في فينيكس لـ113 يومًا متتاليًا، محطمة الرقم القياسي بـ37 يومًا.

لذا، يحمل المستجيبون الآن أكياس الجثث والثلج، وقد تبنت المدينة سياسة تظليل، وهي علامات على أن البشرية سوف تضطر إلى التكيف، لأن عام 2024 قد يكون العام “الأكثر برودة” في بقية حياتنا.