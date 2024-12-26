قال محلل السلامة في CNN، ديفيد سوسي، إنه لا يعتقد أن اصطدام طائر أو سرب من الطيور بالطائرة الأذربيجانية كان سبب سقوطها فعلًا في كازاخستان، مشيرًا إلى أن الطائرة "لم ترتفع وتنخفض فقط، كما هو الحال مع مشكلات الطاقة، بل كانت تتحرك يمينًا ويسارًا. لقد كانت خارجة عن السيطرة إلى حد كبير لفترة طويلة قبل الحادث"، الأمر الذي يدفعه للاعتقاد بأن ما يحدث يعود لسبب مختلف تمامًا.

وأضاف المحلل: "لست مقتنعًا بأنه اصطدام طائر بعد. لكنها مأساة بالتأكيد ومن الكارثي أن يمر هؤلاء الأشخاص بهكذا حادث والانتظار 20 دقيقة لرؤية ما سيحدث، وبعدها، أن يكون هناك من نجا - هذه أعجوبة حقًا في يوم عيد الميلاد"

وفيما يتعلق بالناجين وسبب تمكنهم من البقاء على قيد الحياة، قال المحلل إن "مسار الرحلة ومقدمة الطائرة التي كانت متجهة للأسفل عندما اصطدمت بالأرض - انكسرت بسرعة إلى نصفين"، مضيفًا: "ما يحدث هو أن الطاقة - وكما قلت، إنه أمر نادر جدًا - ولكن هذا يشبه حادثة سيوكس سيتي، التي وقعت منذ سنوات عديدة، فعلت الطائرة شيئًا مشابهًا، حيث انكسر ذيل الطائرة. لذا فإن كل الطاقة الناتجة عن هذا الاصطدام يتم نقلها وامتصاصها بواسطة الجزء الأمامي من الطائرة، من الأجنحة إلى المقدمة".

وتابع بالقول: "أما ذيل الطائرة، يمكنكم أن تروا في بعض هذه الفيديوهات، على بعد مسافة طويلة جدًا من موقع الاصطدام الأولي، لذا فإن هذه الطاقة تتبدد بالكامل بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الأرض"، حسبما أفاد.