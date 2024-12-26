رويترز عن مصادر: نظام الدفاع الجوي الروسي هو الذي أسقط الطائرة الأذربيجانيةالعالمنشر الخميس، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مصادر متعددة لم تسمها في أذربيجان على علم بالتحقيق، تقول إن نظام الدفاع الجوي الروسي هو المسؤول عن حادث سقوط الطائرة الأذربيجانية.ومن الجدير بالذكر أن الموقف الرسمي في أذربيجان في الوقت الحالي هو أن سبب التحطم غير معروف، وتنفي روسيا هذه الاتهامات.وأيضًا.. حلقت بشكل غريب وهوت من السماء.. فيديو يظهر آخر لحظات الطائرة الأذربيجانية قبل تحطمها قراءة المزيدأذربيجانروسياحوادث جويةكوارثكوارث جوية