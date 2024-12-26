أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مصادر متعددة لم تسمها في أذربيجان على علم بالتحقيق، تقول إن نظام الدفاع الجوي الروسي هو المسؤول عن حادث سقوط الطائرة الأذربيجانية.

ومن الجدير بالذكر أن الموقف الرسمي في أذربيجان في الوقت الحالي هو أن سبب التحطم غير معروف، وتنفي روسيا هذه الاتهامات.

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