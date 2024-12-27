أظهر مقطع فيديو وصور لطائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت، ثقوبًا في جسمها تشبه الأضرار الناجمة عن الشظايا أو الحطام والتي بدت مشابهة تمامًا لعلامات الثقوب التي شوهدت في الطائرة الماليزية MH 17 التي أسقطها صاروخ بوك الروسي في عام 2014.

ولم يتم تأكيد سبب وجود هذه الثقوب على جسم الطائرة المنكوبة بعد.

يقدم محلل شؤون الملاحة الجوية في شبكة CNN مايلز أوبراين وجهة نظره.

حيث قال أوبراين "ما تنظر إليه هو ما يبدو أنه ثقوب شظايا، وأحد الأشياء الرئيسية التي يجب عليك النظر إليها كمحقق في حادث تحطم هو الاتجاه الذي انحنى فيه المعدن وهل انحنى إلى الداخل أم إلى الخارج؟ إذا كان انحنى إلى الخارج، فهذا يعني أنه ربما كانت هناك قنبلة على متن الطائرة، وفي هذه الحالة، من الواضح تمامًا ما إذا كانت انحنى إلى الداخل، مما يعني أنه كان هناك انفجار بالقرب من ذيل الطائرة، وهو ما يشكل حرفيًا دليلًا دامغًا على وجود صاروخ أرض جو."