انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر رجلًا مسنًا وهو يكبر ويتشهد قبل لحظات من تحطم الطائرة الأذربيجانية، والتي لا تزال نهاية الرحلة المأساوية غير واضحة المعالم.

انتهت رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية J2-8243 هناك، بعد أن حدث أمر فظيع في طريقها من باكو إلى غروزني في الشيشان الروسية. لا يزال سبب ذلك الأمر غير واضح.

مع ذلك، تُشير الدلائل إلى أن ما حدث أدى إلى إتلاف الأنظمة على متن الطائرة والتي يستخدمها طاقم الرحلة للحفاظ على التحكم في اتجاه المسار.

ويُظهر مقطع فيديو من على متن الطائرة رجلًا كان يردد دعاء إسلاميًا ويتشهد في اللحظات الأخير قبل تحطم الطائرة.