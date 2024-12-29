تتكبد القوات الكورية الشمالية خسائر بشرية كبيرة خلال مواجهاتها مع القوات الأوكرانية في غرب روسيا. ويقول البيت الأبيض إن نحو ألف جندي كوري شمالي قُتلوا أو أُصيبوا في الأسبوع الماضي وحده، وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها رئيس أوكرانيا إن العديد من الكوريين الشماليين الجرحى تم القبض عليهم مؤخرًا، لكنهم ماتوا لاحقًا متأثرين بجراحهم.

ويقول أيضًا إن قادتهم لا يبدو أنهم يهتمون إذا كان هؤلاء الجنود يعيشون أو يموتون.

ويعتقد أن ما لا يقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي تم نشرهم في منطقة كورسك الروسية للمساعدة في استعادة جزء من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.



