ردت محللة الشؤون العالمية في شبكة CNN، كيم دوزيير، على اعتذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية "المأساوي"، والذي لم يعلن فيه أي مسؤولية، وناقشت الدافع المحتمل وراء الاعتذار.

وقالت دوزيير: "لا أعتقد أننا كنا لنسمع هذا الاعتذار ما لم يكن هناك الكثير من الأدلة المتبقية والأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة من الحادث. بعبارة أخرى، كان هناك الكثير من الأدلة التي لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، وهو ما فعلته موسكو في عام 2014 عندما أسقطت القوات الروسية غير النظامية وصاروخ بوك الرحلة 17 الماليزية".

وتابعت بالقول: "هذه المرة، لديك صندوقان أسودان، وتسجيلات صوتية، وكل هذه الاستخبارات البشرية. كما ورد في هذا البيان اعتذار بوتين لنظيره الأذربيجاني. لقد ذكرت أن الدفاعات الروسية كانت في حالة تأهب قصوى بسبب طائرة بدون طيار أوكرانية."

كما أشرت إلى أن "ما يخطط له بوتين هنا هو إلقاء اللوم على أوكرانيا بسبب دفاعها عن العدوان. بعبارة أخرى، كانت أوكرانيا تحاول مهاجمة منطقة كانت طائرة ركاب مدنية تحاول الهبوط فيها، وبالتالي، في ظروف مأساوية، أسقطتها الدفاعات الروسية. أعتقد أن هذا ما سنراه في الأيام القادمة".