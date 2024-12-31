جرى عزل الرئيس الكوري الجنوبي، يون بسرعة وتجريده من السلطة بعد أن أصدر مرسومًا قصير الأجل للأحكام العرفية في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول.

وبذلك يواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد.

أدى مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون إلى احتجاجات عامة واستقالات جماعية من حكومته.

وقد تم إصدار مذكرة باعتقال يون والذي يفترض أن يتم في غضون 7 أيام من صدور المذكرة، ولكن هذا الموعد النهائي يمكن تمديده.

وقام محاميه بالرد ووصف إصدار أوامر الاعتقال بأنها “غير قانونية وغير صالحة”، ملمحًا إلى أن الرئيس لن يمتثل على الأرجح لأمر الاعتقال.

وفي تقرير مارك ستيوارت، مراسل شبكة CNN من بكين التفاصيل.