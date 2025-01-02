قالت الشرطة إن مجموعة من 15 شخصًا، بينهم بعض القُصَّر، تعرضوا لهجوم من قبل أربعة رجال أثناء انتظارهم في طابور لحضور "حدث خاص في الطابق العلوي" في ملهى ليلي في حي جامايكا، بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

قال رئيس دورية شرطة نيويورك فيليب ريفيرا في مؤتمر صحفي في وقت مبكر من يوم الخميس إن الرجال اقتربوا من صف الشباب خارج قاعة حفلات أمازورا وأطلقوا حوالي 30 طلقة.

وأصابت الأعيرة النارية 10 أشخاص تم نقلهم جميعًا إلى مستشفيات المنطقة.

وقال ريفيرا إنه من المتوقع أن يتعافوا جميعًا من إصابات غير مهددة للحياة.