نقل بعض الضحايا الذين أصيبوا بجروح خطيرة في انفجار الألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في أليامانو في هاواي للحصول على الرعاية الطبية.

لقد أدى انفجار الألعاب النارية في رأس السنة الجديدة إلى إصابة 21 شخصًا بجروح خطيرة وحروق وإصابات مروعة أخرى.

وقال جوش غرين، حاكم هاواي: “يتسبب مستوى الانفجار أيضًا في تلف الأعضاء الداخلية للناس." وقد أخبر الحاكم غرين أن المصابين يتلقون العلاج في مركز كوينز الطبي ومركز ستراوب الطبي، وسيتم نقلهم على متن طائرة عسكرية أمريكية إلى البر لتلقي رعاية متخصصة للغاية في مستشفيات البر الأمريكي. وتابع بالقول إن اثنين من ضحايا الحروق تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

بينما يقول مدير قسم خدمات الطوارئ الدكتور جيم أيرلاند إن أطقم الإسعاف نقلت طفلًا يبلغ من العمر 3 سنوات إلى المركز الطبي كابيولاني في حالة حرجة، وتم نقل والده أيضًا.

ووجه غرين رسالة إلى والدي الطفل الصغير وباقي أولياء الأمور قال فيها: "إننا نشعر بالحزن الشديد على الأسرة. قد ينجو الصبي أو لا ينجو، ويجب على الجميع أن يسمعوا ذلك وأن يعرفوا أنه عندما يشعلون الألعاب النارية في الهواء، إذا حدث خطأ ما، فقد يكون هناك طفل بالقرب منهم."