للمرة الأولى منذ الهجوم الإرهابي المميت على شارع بوربون في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية، عادت المعالم السياحية الشهيرة إلى العمل للمشاة ولكن مع وضع حواجز ثقيلة في مكانها.

هذا مع ظهور المزيد من التفاصيل حول شمس الدين جبار، الرجل الذي يقف وراء الهجوم الإرهابي.

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN حصريا شمس الدين جبار قبل الهجوم بفترة وجيزة وهو مشغول خارجًا بشاحنته في نيو أورلينز.

وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا صورًا لجبار ومبردًا يُعتقد أنه يحتوي على جهاز متفجر بدائي. وتصف السلطات هجوم الشاحنة المميت بأنه متعمد وشرير وعمل إرهابي... والآن تقول بشكل قاطع أن جبار تصرف بمفرده. ويطلبون من أي شخص قد رآه - أو عرفه - أن يتقدم بأي معلومات.

قال كريستوفر رايا، نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: "سواء كنت تعرف جبار شخصيًا، أو عملت معه، أو خدمت معه في الجيش، أو رأيته في نيو أورلينز أو تكساس، فنحن بحاجة إلى التحدث إليك."

في الوقت ذاته، بدأت تظهر المزيد من الصور والقصص عن ضحايا الهجوم.

يقول والدا الضحية ماثيو تينيدوريو وهو شاب، إنهما توسلا إليه ألا يذهب إلى نيو أورلينز تلك الليلة. لكنه قال لوالده، "لا تقلق بشأن ذلك يا أبي، أنا أحبك" واحتضنا بعضهما البعض ثم غادر.

تقدم لي والدمان مراسلة شبكة CNN آخر الأخبار من نيو أورليانز.