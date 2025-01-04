أظهرت لقطات جديدة ماثيو آلان ليفلسبرغر، وهو يسير إلى شاحنته تسلا سايبرترك المتمركزة في محطة شحن للسيارات الكهربائية قبل تفجيره المتفجرات المحملة في مركبته مما تسبب في انفجار الشاحنة خارج فندق ترامب في لاس فيغاس.

وقد شوهد ليفلسبرغر، مرتديًا سترة بنية فوق قميصه، وهو ينفض أوراق الشجر عن الباب الجانبي لسيارته. ويظهر وهو يحمل حقيبة بيده اليسرى وشيء غير محدد الهوية بيده اليمنى.

وتقول السلطات إن ليفلسبرغر توفي متأثرا بجراحه التي أطلقها على نفسه قبل الانفجار.

فيما نشرت شرطة لاس فيغاس أيضًا صورًا للأدلة، بما في ذلك هاتف محترق، والعديد من بطاقات الائتمان، وجواز سفر يخص ليفلسبرغر، تم العثور عليه أيضًا في مكان الانفجار.