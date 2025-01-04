أظهر فيديو جديد وحصري شمس الدين جبار وهو يستعد للهجوم المميت قبل وقت قصير من اقتحامه لحشد من الناس في شارع بوربون في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية.

بعد منتصف الليل بقليل، يضع شمس الدين جبار ما يبدو أنه عمود أبيض مغطى بغطاء أسود في صندوق الشاحنة.

كما أظهر الفيديو منفذ الهجوم ولمدة 10 دقائق تقريبًا، يتحرك باستمرار ذهابًا وإيابًا من شقته المستأجرة عبر “Airbnb” إلى الشاحنة، استعدادًا.. وبعد ذلك، أخرج جبار ما يبدو أنه صفيحة بنزين من الشاحنة وأحضرها إلى داخل الشقة، حيث قالت السلطات إنه أشعل حريقًا.. ثم يقود الشاحنة ويتوقف في الشارع ويعود إلى المنزل لأقل من دقيقة قبل أن يغادره نهائيًا.

وفي تقرير كيونغ لاه مراسلة شبكة CNN المزيد من التفاصيل.