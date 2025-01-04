يسبب تحليق الطائرات بدون طيار الذعر لدى بعض الناس وربما تكون خطيرة للآخرين.

لذلك تريد مقاطعة سوفولك وضع حد للطائرات بدون طيار غير المصرح لها بالتحليق فوق المجال الجوي المحظور.

يقول مكتب عمدة مقاطعة سوفولك في ولاية نيويورك الأمريكية إنه منذ منتصف ديسمبر تم رصد 28 طائرات بدون طيار تحلق فوق أو بالقرب من مطار غابريسكي في ويستهامبتون بيتش. وفي السابع عشر من ديسمبر، تأخرت رحلة بسبب رصد أربع طائرات بدون طيار في مسار الرحلة.

يقول مسؤولو مقاطعة سوفولك إن هذه التكنولوجيا ستساعدهم على معرفة المكان الذي تقلع منه هذه الطائرات بدون طيار ومن يحلق بها.

كما يناشدون بمكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية للمساعدة.

وفي تقرير لوغان كروفورد مراسل قناة News 12 Long Island المزيد من التفاصيل.