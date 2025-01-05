أظهر مقطع فيديو ما حدث لحظة إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على العداء الأوليمبي الأمريكي فريد كيرلي وصعقه بالكهرباء في "ميامي بيتش".

ويواجه كيرلي اتهامات بالاعتداء ومقاومة الضباط والسلوك غير المنضبط، وفقًا لشرطة "ميامي بيتش".

وقال محامي الدفاع عن كيرلي لشبكة CNN في بيان، "هذا يوضح أنه بصرف النظر عن مدى عملك الجاد، وعدد الميداليات التي تجنيها لبلدك، وعدد الأشخاص الذين تلهمهم في أنحاء العالم، في "ميامي بيتش"، عومل السيد كيرلي مثل ملايين الأمريكيين من أصل أفريقي، ذكورًا وإناثًا في جميع أنحاء البلاد، مع افتقار إلى الإنسانية أو التعاطف أو الاحترام".

وقالت السلطات إن كيرلي اقترب من الضباط أثناء تحقيق غير ذي صلة في منطقة كانت سيارته متوقفة فيها.

وقال متحدث باسم شرطة "ميامي بيتش" إن كيرلي تجاهل الأوامر القانونية ودفع جسديًا أحد الضباط بالزي الرسمي.

وفاز كيرلي بالميدالية البرونزية في سباق الـ100 متر للرجال في أولمبياد باريس 2024.