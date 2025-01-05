صنف تقرير جديد المكسيك كواحدة من أكثر الأماكن عنفًا في العالم، ووفقًا لمجموعة "بيانات موقع الصراع المسلح والأحداث"، قد تواجه المكسيك المزيد من العنف في العام المقبل.

وكشف التقرير عن ارتفاع مثير للقلق في العنف السياسي والجريمة المنظمة، مما يمهد الطريق لاضطراب وخطر أكثر في عام 2025.

ووفقًا للتقرير، تعد المكسيك ثاني أخطر دولة للمدنيين مع الهجمات التي تستهدف المرشحين السياسيين، رغم أن المحللين يقولون إن القضية أعمق من ذلك.

وعلى عكس البلدان الأخرى في التقرير، فإن العنف في المكسيك يتشكل من الجريمة المنظمة والصراعات السياسية الداخلية. ويضع التقرير المكسيك في المرتبة الـ7 من حيث عدد الأحداث الأكثر دموية، والـ4 من حيث تجزئة الصراع، والـ17 من حيث الصراعات الأكثر انتشارًا.

من جانبها، قالت الرئيسة كلوديا شينباوم إن الأمن في البلاد سيتحسن، مشيرة إلى انخفاض جرائم القتل في ديسمبر/كانون الأول.

ولم تستجب الحكومة المكسيكية لطلب CNN للتعليق على التقرير.

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