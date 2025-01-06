أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، خلال محادثة مع بودكاست أمريكي. وأصر زيلينسكي على أنه لا هو ولا أي شخص في أوكرانيا سيقبل تسوية غير عادلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي: "عندما أتحدث عن شيء ما مع دونالد ترامب، سواء التقينا شخصيًا أو أجرينا مكالمة فقط، يسألني جميع القادة الأوروبيين دائمًا كيف كان الأمر؟ وهذا يظهر تأثير دونالد ترامب. وهذا لم يحدث من قبل مع رئيس أمريكي"، مشيرًا إلى أن "هذا يمنحك الثقة أيضًا في أنه يمكنه إيقاف هذه الحرب".

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