أعرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى عن اهتمامه بالاستحواذ على أراضي غرينلاند، وهذه المرة لم يستبعد التدخل العسكري للقيام بذلك. في مقابلة مع مذيعة CNN، إيرين بورنيت، أكدت عضو البرلمان الدنماركي، آجا كيمنيتز، أن غرينلاند "ليست للبيع".

وقالت كيمنيتز في حديثها: "بالطبع الجميع مهتمون بسماع موقف غرينلاند، وغرينلاند ليست للبيع. لن تكون غرينلاند للبيع أبدًا".

كما أضافت: "نحن ندرك جيدًا أهمية غرينلاند، لكننا لسنا للبيع، وليس من حق الولايات المتحدة أن تقرر ما سيحدث. الأمر متروك لسكان غرينلاند".

وعند سؤالها عما إن كان هناك أشخاص في غرينلاند ممن يدعمون ترامب ويدعمون ما يريده، ردت المشرعة الدنماركية بالقول: "بالطبع، وأعتقد أنه يمكنك العثور على هذا في جميع البلدان، لكنني لا أعتقد أنه جزء من الأغلبية. أعتقد أنها أقلية صغيرة جدًا".

وتابعت بالقول: "غرينلاند ليست جزءًا من حركة "MAGA"، غرينلاند لن تصبح جزءًا من حركة "MAGA"، وأعتقد أن هذا من نواحٍ عديدة حيلة من حيل ترامب. هذا ما فعله مرات عديدة من قبل".

كما أشارت إلى أن "الأغلبية في غرينلاند يجدون الأمر مخيفًا للغاية وغير مريح في الواقع، بأن هناك الكثير من التركيز على غرينلاند وأن الولايات المتحدة في الواقع - بطريقة غير محترمة - تُظهر أنها ترغب في شراء غرينلاند أو السيطرة عليها. هذا ليس ما يريده سكان غرينلاند"، حسبما أفادت.