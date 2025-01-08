تركها سائقوها وهربوا من الحريق.. شاهد ما فعلته جرافة بسيارات متوقفة على الطريق في لوس أنجلوسالعالمنشر الأربعاء، 08 يناير / كانون الثاني 2025قام مسؤولو الإطفاء بإبعاد حوالي 30 مركبة متروكة من مالكيها في الطرقات القريب من مكان حرائق الغابات المندلعة في لوس أنجلوس لإفساح الطريق للمارة بينما فر الناس من حريق باليساديس.يأتي ذلك تزامنًا مع صدور أوامر بإخلاء أجزاء من مدينة لوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تزيد من سرعة اشتعالها، عاصفة رياح شديدة تهدد الحياة وتخلق ظروفًا جوية خطيرة للغاية لمكافحتها والسيطرة عليها.شاهد أيضًا: إحداها من شرارة أعمال اللحام.. عشرات القتلى بحرائق غابات في تشيلي قراءة المزيدأمريكاحرائق الغاباتسياراتكاليفورنياكوارثلوس أنجلوس