قام مسؤولو الإطفاء بإبعاد حوالي 30 مركبة متروكة من مالكيها في الطرقات القريب من مكان حرائق الغابات المندلعة في لوس أنجلوس لإفساح الطريق للمارة بينما فر الناس من حريق باليساديس.

يأتي ذلك تزامنًا مع صدور أوامر بإخلاء أجزاء من مدينة لوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تزيد من سرعة اشتعالها، عاصفة رياح شديدة تهدد الحياة وتخلق ظروفًا جوية خطيرة للغاية لمكافحتها والسيطرة عليها.