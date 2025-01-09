بمطرقة وطلاء أحمر.. تدمير تمثال شمعي لنتنياهو في متحف بالمكسيك

يظهر مقطع فيديو شخصًا يخرب تمثالًا شمعيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في متحف شمع بمدينة مكسيكو.



في الفيديو، الذي لم تتمكن CNN من التحقق منه بشكل مستقل، يضع شخص العلم الفلسطيني عند قدمي نتنياهو، ثم يرش ما يبدو أنه طلاء أحمر على وجه التمثال ويحطمه بمطرقة.



أدان المتحف هذا الفعل، قائلاً: "من الضروري توضيح أن متحف الشمع مؤسسة محايدة ليس لها أي تقارب سياسي أو أيديولوجي أو ديني".



وصفت السفارة الإسرائيلية في المكسيك الحادث بأنه عمل من أعمال العنف.



لا تعلم CNN ما إذا كان الشخص الموجود في الفيديو قد تم اعتقاله، وقد تواصلت مع شرطة مدينة مكسيكو للحصول على تعليق.

