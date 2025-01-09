يريد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا". ردًا على ذلك، تقدمت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، باقتراحها الخاص.

حيث قالت شينباوم في كلمة لها: "من الواضح أن "خليج المكسيك" هو الاسم الذي تعترف به الأمم المتحدة، وكالة تابعة للأمم المتحدة. لماذا لا نطلق عليها اسم “أمريكا المكسيكية”؟ يبدو الاسم جميلاً، أليس كذلك؟".

وأضافت: "منذ عام 1607، أشار إليها دستور أباتزينجان باسم أمريكا المكسيكية. سنطلق عليها اسم أمريكا المكسيكية. يبدو هذا جميلاً، أليس كذلك؟ لقد تم الاعتراف بخليج المكسيك دوليًا منذ عام 1607 أيضًا".

وتابعت بالقول: "بالأمس، تم تضليل الرئيس ترامب، قيل له أن فيليبي كالديرون وغارسيا لونا لا يزالان يحكمان في المكسيك. ولكن لا، في المكسيك، يحكم الشعب".