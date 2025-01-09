شاهد لحظة لقاء ترامب مع بنس في جنازة كارتر ورد فعل كليهما

لأول مرة منذ أربع سنوات، كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه السابق مايك بنس في نفس المكان في جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ يناير 2021، وكان هناك الكثير من التوتر بين الاثنين آنذاك ولم يكن الأمر يبدو دافئًا بشكل خاص الآن.