حرائق الغابات تجتاح لوس أنجلوس.. لماذا يحدث هذا خلال فصل الشتاء؟

تنتشر حرائق مدمرة وقاتلة وخارجة عن السيطرة في جميع أنحاء منطقة لوس أنجلوس، وربما تتساءل لماذا يحدث هذا الآن في منتصف الشتاء؟

عادةً ما يكون شهر يناير أحد أكثر أشهر لوس أنجلوس رطوبة، لذا فإن الحرائق الكبرى نادرة.

لكن أزمة المناخ تغير سلوك الحرائق من خلال دفع درجات الحرارة والتقلبات الأكثر تطرفًا، من الظروف الرطبة إلى الجافة.

ليس من الواضح ما الذي أشعل الحرائق، لكنها تتغذى على رياح سانتا آنا. رياح قوية ودافئة وموسمية التي تتدفق من الصحراء عبر الجبل باتجاه ساحل كاليفورنيا.

هذه الرياح ليست غير عادية في هذا الوقت من العام، لكنها كانت قوية بشكل استثنائي ووصلت بينما تعاني لوس أنجلوس من الجفاف.

لقد كانت بداية موسم الأمطار الأكثر جفافًا في لوس أنجلوس لأكثر من 80 عامًا، مما أدى إلى جفاف المناظر الطبيعية التي بها الكثير من النباتات بعد شتاء ممطر بشكل استثنائي في العام الماضي.

لقد خلق هذا وقودًا مثاليًا للحرائق.

الأمر الحاسم هو أن كل حريق غابات له مجموعة فريدة من الظروف، ولكن كما رأينا في السنوات الأخيرة، فإن تغير المناخ يحمل النرد لصالح حرائق أكثر كثافة وأسرع انتشارًا.