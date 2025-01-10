تحدث رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مع مذيع CNN، جيك تابر، لمناقشة قراره بالتنحي عن منصبه كرئيس وزراء للبلاد وإزعاج الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، له بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في المقابلة ردًا على خطط ترامب لضم كندا: "هذا لن يحدث. الكنديون فخورون للغاية بكونهم كنديين. إحدى الطرق التي نعرّف بها أنفسنا بسهولة هي أننا لسنا أمريكيين".

وتابع بالقول: "أعتقد أن ما يحدث في هذا هو أن الرئيس ترامب، وهو مفاوض ماهر للغاية، يشتت انتباه الناس إلى حد ما بهذه المحادثة، لتبعدهم عن المحادثة حول التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ على أسعار النفط والغاز والكهرباء والصلب والألمنيوم والأخشاب والخرسانة وكل ما يشتريه المستهلكون الأمريكيون من كندا، سوف تصبح فجأة أكثر تكلفة إذا مضى ترامب قدمًا في فرض هذه التعريفات، وأعتقد أن هذا أمر يجب أن نركز عليه أكثر".

وفيما يتعلق بنصيحته لرئيس الوزراء الكندي القادم، قال ترودو: "افهم أن الفوز للجميع هو ما نحتاج إليه، وضمان أن الجميع يفهمون أننا نتحسن عندما نعمل معًا. نعم، إن الرئيس الأمريكي لديه القدرة على إلحاق الضرر بالاقتصاد الكندي، لا شك في ذلك. ولكن أي شيء يفعله رئيس أمريكي لإلحاق الضرر بالاقتصاد الكندي سيضر أيضًا بالمستهلكين والعمال والنمو الأمريكي".

كما أشار إلى أنه "نحن نتحسن عندما نعمل معًا لمواجهة العالم، سواء كان ذلك الصين أو روسيا أو أي مكان آخر. عندما نعمل معًا لا يمكن إيقافنا، وهذا هو التركيز الذي نحتاج إليه وهذا بالتأكيد ما أواصل العمل عليه مع الرئيس ترامب"، حسبما أفاد.