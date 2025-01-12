اندلعت احتجاجات عنيفة نادرة في الصين بعد أن أثارت وفاة صبي مراهق اتهامات بالتستر من قبل السلطات.

في مقاطع فيديو تم التحقق منها من قبل شبكة CNN، شوهد العشرات من المتظاهرين وهم يواجهون جدارًا من شرطة مكافحة الشغب خارج مدرسة بوتشينغ المهنية التقنية والتي تقع في مقاطعة بوتشينغ الصينية.

وقد ورد عن بيان وزعته وسائل الإعلام الرسمية أن الطالب لقى مصرعه بعد سقوطه من نافذة السكن الطلابي في 2 يناير/كانون الثاني، بعد "مشاجرة لفظية وجسدية"، حيث يقول المسؤولون في مقاطعة بوتشينغ إن وفاة الطالب كانت عبارة عن حادثة وليست جنائية.