حرائق لوس أنجلوس مستمرة.. شاهد جهود إخمادها والدمار الهائل الذي خلفته

لا تزال الحرائق المتعددة مستعرة في معظم أنحاء جنوب كاليفورنيا، فمن بين الحرائق الستة التي اندلعت، لا يزال 4 منها نشطة. لقد دمرت مجتمعة ما يقرب من 40 ألف فدان، وتحولت مجتمعات بأكملها إلى أنقاض.

وتستمر التحذيرات من الخطر الشديد حتى يوم الأربعاء، مع تزايد هبات الرياح، ومستوى خطر الحرائق حرج للغاية في معظم المنطقة. ويشير أحد المسؤولين إلى أن " هذه الرياح - مع انخفاض الرطوبة النسبية وانخفاض الرطوبة بالنباتات - ستبقي خطر الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس مرتفعًا للغاية".

ووفقًا للمسؤولين، يكافح أكثر من 3 ألف رجل إطفاء الحرائق في مقاطعة لوس أنجلوس. بينما وصل، السبت، 72 رجل إطفاء من المكسيك للمساعدة في مكافحة النيران.

كما تضرر أو دمر ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى، في حين تعود العديد من العائلات الآن لتجد منازلها قد هُدمت، على أمل إنقاذ ما يمكنها إنقاذه.