شرح خبير الأرصاد الجوية في CNN، تشاد مايرز، الدور الذي لعبته رياح "سانتا آنا" في اندلاع حرائق لوس أنجلوس بجانب غيرها من العوامل الأخرى، ويقدم تحليلًا للأحداث التي قد تتكشف في الأيام القليلة القادمة بعد هذه الظاهرة غير الاعتيادية التي شهدتها المدينة الأمريكية.

أشار مايرز إلى أن "رياح سانتا آنا تحدث طوال الوقت، لكن الرياح التي حدثت يوم الاثنين كانت غير عادية، حيث تراوحت سرعتها بين 85 إلى 100 ميل في الساعة، وهو أمر غير مسبوق".

وتابع بالقول: "ما نراه الآن هو أن رياح سانتا آنا التي تبلغ سرعتها 45 ميلاً في الساعة ستسبب بالتأكيد بعض الضرر لأن لدينا الكثير من الشرارات التي ظهرت بالفعل".

كما أكد أن "جزءًا من المشكلة هو الجفاف... وقد كان هذا يحدث منذ شهر مارس، عندما توقف المطر ببساطة. كان هناك الكثير من النمو خلال فصل الشتاء، والكثير من الأمطار والثلوج، ولكن فجأة توقف هطول الأمطار".

وعلق مايرز على ما قد يحدث في الأيام القادمة، قائلًا: "اليوم (الأحد) حرج، وغداً (الاثنين) حرج، الثلاثاء والأربعاء، نفس القصة. الآن، هذا المستوى 2 من أصل 3. عندما كانت لدينا عاصفة نارية، كنا في المستوى 3 من أصل 3، ولن يكون من غير الشائع إذا تم تغيير المستوى في بعض هذه الأيام، إما الثلاثاء أو الأربعاء، إلى 3 من 3. سنرى ما سيحدث".