قبل عودة ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض كسيدة أولى، تحدثت عن حياتها مع الرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة على قناة فوكس نيوز. وأوضحت ميلانيا أنها قد لا تتفق دائمًا مع زوجها.

قالت ميلانيا: "ربما يراني بعض الناس كزوجة الرئيس فقط، لكنني أقف على قدمي مستقلة، ولدي أفكاري الخاصة، ولدي موافقتي ورفضي. لا أتفق دائمًا مع ما يقوله زوجي أو يفعله، وهذا أمر طبيعي".

وعند سؤالها عما إذا كانت تستطيع إخبار زوجها عندما لا تتفق معه، أجابت ميلانيا قائلة: "أقدم له نصيحتي وأحيانًا يستمع، وأحيانًا لا، وهذا أمر طبيعي".