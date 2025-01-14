قام زوجان من ألتادينا بالتقاط مشاهد من كاميرا مراقبة تظهر إخلائهما من حريق إيتون عندما اقترب من منزلهما.

تُظهر مقاطع الفيديو التي التقطها جيفري وشيريل كيه الحريق ينمو من واحد صغير إلى آخر يلتهم التل في غضون 34 دقيقة فقط.

رصدت شيريل الحريق في طريقها إلى المنزل وأبلغت جيفري، حيث قاما بحزم الضروريات وإخلاء المنزل، ثم استخدما كاميرا لمراقبة منزلهما بعد مغادرتهما.

قام جيفري برش سطح المنزل بالماء، وأخبر الزوجان شبكة CNN أن منزلهما نجا، لكن المنازل المجاورة دمرت.

يُعد حريق إيتون أحد أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا.