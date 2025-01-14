ستكون جلسة تأكيد التعيين لبيت هيغسيث أول اختبار كبير نراه لاختيارات دونالد ترامب لقيادة حكومته، وهناك بعض الأشياء الرئيسية والأشخاص الذين يجب مراقبتهم.

هذه فرصة كبيرة لبيت هيغسيث، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير دفاع ترامب، لتعريف نفسه للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ وإظهار القدرة على التعامل مع التبادلات المتوترة في جلسة استماع عامة.

نتوقع أن يواجه هيغسيث أسئلة صعبة طوال جلسة الاستماع حول ماضيه، بما في ذلك مزاعم الاعتداء الجنسي، وتناول المشروبات الروحية في مكان العمل، فضلاً عن سوء إدارة مؤسسة خيرية للمحاربين القدامى.

الآن نفى هيغسيث أي مخالفات، ولم يتم اتهامه مطلقًا بالاعتداء الجنسي.

من بين الجمهوريين، هناك عدد قليل فقط ممن يمكنهم تحديد مصير بيت هيغسيث حقًا.

أحد هؤلاء هي السناتور جوني إيرنست. إنها عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وناجية من الاعتداء الجنسي، ومن قدامى المحاربين.

في البداية، قالت إنها لديها أسئلة لبيت هيغسيث. لقد تحدثت معه عدة مرات طوال عملية تأكيده، وقالت إنها تدعمه في المضي قدمًا في العملية، بعد مواجهة موجة من الضغوط لدعم تأكيده. ما لم تقله هو ما إذا كانت ستصوت له في اللجنة وعلى أرضية مجلس الشيوخ أم لا.

هذه أيضًا فرصة كبيرة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ لإظهار كيفية اختبار استراتيجيتهم الخاصة، وكيفية التعامل مع دونالد ترامب ومرشحيه في ولايته الثانية.