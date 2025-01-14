تعمل طواقم الإطفاء الآن على احتواء حريق جديد اندلع خلال الليل في جنوب كاليفورنيا بأمريكا.

ويُطلق على هذا الحريق اسم حريق تلقائي (متسارع دون سيطرة). وقد بلغت نسبة احتوائه الآن 0%. وقد تصل هبات الرياح إلى قوة إعصار تصل إلى 70 ميلاً في الساعة.

ونوع نادر من تحذيرات الرياح الحمراء لا تزال سارية المفعول أيضًا في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا حتى الأربعاء بسبب تلك الرياح التي تهدد باندلاع المزيد من الحرائق الجديدة، وانتشار حرائق باليساد وإيتون.

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