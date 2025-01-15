تحدت السناتور تامي داكوورث (ديمقراطية من إلينوي) في استجوابها الصعب للمرشح لمنصب وزير الدفاع، بيت هيغسيث، في تسمية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لكن هيغسيث واجه صعوبات في الإجابة على أسئلتها.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

تامي داكوورث: ما هو أعلى مستوى من الاتفاقيات الأمنية الدولية التي قمت برئاستها، وهل يمكنك أن تذكر بعض الاتفاقيات التي قد يقودها وزير الدفاع؟ هناك ثلاثة اتفاقات رئيسية.



بيت هيغسيث: همم. لم أشارك في الترتيبات الأمنية الدولية لأنني لم أكن في الحكومة بخلاف الخدمة في الجيش. لذا كانت وظيفتي هي أن…



تامي داكوورث: إذًا لا. أذكر واحدة من الاتفاقيات الرئيسية الثلاثة التي يقودها وزير الدفاع.



بيت هيغسيث: تتحدثين عن الترتيبات الدفاعية، أعني، حلف شمال الأطلسي قد يكون أحد الاتفاقيات التي تشيرين إليها.



تامي داكوورث: اتفاقية وضع القوات ستكون واحدة من اتفاقيات وضع القوات.



بيت هيغسيث: اتفاقية وضع القوات، لقد شاركت في التدريس حول اتفاقية وضع القوات في أفغانستان.



تامي داكوورث: لكنك لا تتذكر الإشارة إليها؟! أنت غير مؤهل يا سيد هيغسيث. هل يمكنك أن تسمي أهمية دولة واحدة على الأقل في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وما نوع الاتفاق الذي لدينا مع دولة واحدة على الأقل من تلك الدول؟ وكم عدد الدول في رابطة دول جنوب شرق آسيا بالمناسبة؟



بيت هيغسيث: لا أستطيع أن أخبرك بعدد الدول بالضبط…



تامي داكوورث: لا لن تتمكن، لأنك لم تكترث لـ…



بيت هيغسيث: ولكنني أعلم أن لدينا حلفاء في كوريا الجنوبية واليابان، وفي اتفاقية أوكوس مع أستراليا، التي تحاول العمل على الغواصات معهم.



تامي داكوورث: سيد هيغسيث، لا توجد أي من الدول الثلاث التي ذكرتها في رابطة دول جنوب شرق آسيا. أقترح عليك القيام ببعض البحث قبل الاستعداد لهذه الأنواع من المفاوضات.

