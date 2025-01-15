تساءل السيناتور تيم كين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) عما إذا كان بيت هيغسيث، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الدفاع، سيلتزم بالقسم الذي أداه في منصبه، إذا تم تأكيد تعيينه. خلال جلسة التأكيد، ركز كين على شخصية هيغسيث، حيث أثار قضية علاقته خارج نطاق الزواج مع منتجة في قناة فوكس نيوز، والتي أسفرت عن ولادة طفلة.



كما أثار كين قضية اعتراف هيغسيث بما وصفه بلقاء بالتراضي مع امرأة في كاليفورنيا في أكتوبر 2017، بعد وقت قصير من ولادة الطفلة. اتهمت تلك المرأة هيغسيث بالاعتداء الجنسي، بينما نفى هيغسيث مرارًا وتكرارًا جميع الادعاءات، وألقى بظلال من الشك على مصداقيتها، ووصفها بأنها "مجهولة".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

تيم كين: أريد العودة إلى الحادث الذي أشرت إليه قبل دقيقة والذي وقع في مونتيري، كاليفورنيا في أكتوبر 2017. في ذلك الوقت كنت لا تزال متزوجًا من زوجتك الثانية، صحيح؟



بيت هيغسيث: آه، أعتقد ذلك.



تيم كين: وكنت قد رزقت للتو بطفل من امرأة ستصبح فيما بعد زوجتك الثالثة، صحيح؟



بيت هيغسيث: أيها السيناتور، لقد تم اتهامي زورًا. لقد تم التحقيق فيها بشكل كامل وتم تبرئتي تمامًا.



تيم كين: إذًا تعتقد أنك تمت تبرئتك تمامًا لأنك لم ترتكب أي جريمة، هذا هو تعريفك للبراءة؟ لقد رزقت بطفل قبل شهرين فقط من امرأة لم تكن زوجتك. أنا مصدوم من أنك تقف هنا وتقول إنك بريء تمامًا. هل يمكنك أن تخون زوجة ثانية بهذه البساطة، وتخون أم طفل ولد قبل شهرين، وتخبرنا أنك بريء تمامًا؟ كيف يكون هذا براءة كاملة؟



بيت هيغسيث: أيها السيناتور، اسم الطفلة هو غويندولين هوب هيغسيث، وهي ابنة الرب، وهي تبلغ من العمر 7 سنوات، وكانت..



تيم كين: وخنت والدة تلك الطفلة بعد أقل من شهرين من ولادة تلك الابنة، أليس كذلك؟



بيت هيغسيث: كانت هذه اتهامات كاذبة، وتم التحقيق فيها بالكامل وتم تبرئتي تمامًا، وأنا ممتن جدًا للزواج الذي عقدته مع هذا السيدة ورائي.



تيم كين: لا، لقد اعترفت بأنك مارست الجنس في ذلك الفندق في أكتوبر 2017. لقد قلت إنه كان بالتراضي، أليس كذلك؟



بيت هيغسيث: أي شيء…



تيم كين: لقد اعترفت بأنه كان بالتراضي، وأنك ما زلت متزوجًا ورزقت بطفل من امرأة أخرى



بيت هيغسيث: مرة أخرى..



تيم كين: كيف تفسر حكمك؟



بيت هيغسيث: هذه اتهامات كاذبة ضدي. لقد تم التحقيق بشكل كامل معي وأنا بريء تمامًا.



تيم كين: لقد اعترفت بأنك مارست الجنس أثناء زواجك من زوجتك الثانية بعد أن رزقت بطفل من الزوجة الثالثة. لقد اعترفت بذلك. الآن، إذا كان الأمر يتعلق باعتداء جنسي، فإن ذلك من شأنه أن يحرم المرء من منصب وزير الدفاع، أليس كذلك؟



بيت هيغسيث: إنه ادعاء كاذب في ذلك الوقت وادعاء كاذب الآن.



تيم كين: إذا كان الأمر يتعلق باعتداء جنسي، فإن ذلك من شأنه أن يحرم المرء من منصب وزير الدفاع، أليس كذلك؟



بيت هيغسيث: كان هذا ادعاء كاذبًا.إذن أنت..أنت تتحدث عن فرضية.



تيم كين: إذًا لا يمكنك أن تخبرني ما إذا كان الشخص الذي ارتكب اعتداءً جنسيًا غير مؤهل لتولي منصب وزير الدفاع؟



بيت هيغسيث: أيها السيناتور، أعلم أنه في حالتي، وأنا أتحدث عن حالتي فقط، أنه كان ادعاءً كاذبًا.



تيم كين: ولكنك تعترف بأنك خنت زوجتك وخنت المرأة التي أنجبت منها طفلًا للتو. لقد اعترفت بذلك.



بيت هيغسيث: سأسمح لكلماتك أن تتحدث بالنيابة.



تيم كين: لن تتراجع عن ذلك اليوم، هذا جيد. أفترض أنك في كل حفل زفاف تعهدت بالولاء لزوجتك. لقد أقسمت على القيام بذلك، أليس كذلك؟



بيت هيغسيث: أيها السيناتور، كما أقررت أمام الجميع في هذه اللجنة، فأنا لست شخصًا مثاليًا، ولا أدعي ذلك.



تيم كين: لا، أنا فقط أطرح سؤالاً بسيطًا. لقد أقسمت يمينًا، كما لو كنت لتقسم على أن تكون وزيرًا للدفاع، بأن تكون مخلصًا لزوجتك في جميع حفلات زفافك، هل هذا صحيح؟



بيت هيغسيث: لقد فشلت في أشياء في حياتي، ولحسن الحظ، لقد تم تخليصي بفضل ربي ومخلصي يسوع المسيح.



