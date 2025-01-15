يبدو أن مقاطع فيديو، حصلت عليها وحددت موقعها الجغرافي شبكة CNN، بداية حرائق الغابات في كاليفورنيا.

في الفيديو الأول، الذي تم التقاطه في صباح يوم 7 يناير وتمت مشاركته لاحقًا مع وكالة أسوشيتد برس، كان كاي كرانمور يتنزه مع أصدقائه في وادي تيميسكال عندما رصدوا دخانًا في الأفق.

كرانمور قال لـCNN: "استدرنا ورأينا عمودًا من الدخان يتصاعد فوق الجبل خلفنا مباشرة".

وتُظهِر صورة التقطتها وكالة الفضاء الأوروبية عبر الأقمار الصناعية - والتي تم ختمها بتوقيت 10:37 صباحًا - أولى علامات اندلاع حريق باليساديس في المنطقة.

حددت قناة CNN جغرافيًا موقع مقطع فيديو كرانمور في منطقة قريبة من موقع ذلك الدخان.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تُظهر لقطات مراقبة شيريل كو وهي تنبه زوجها، جيفري، إلى حريق قريب رأته أثناء قيادتها إلى المنزل من العمل.

أوضح الزوج أنه "لم يكن هناك كهرباء، كان الحي مظلمًا، وكان الوادي مظلمًا، وكان بإمكانها رؤية ضوء في التل. وعندما اقتربت من المنزل، كان مشتعلًا بشكل ساطع وكانت قاعدة البرج تحترق".

بعد دقائق، يظهر مقطع فيديو التقطه جيفري عبر الهاتف المحمول قاعدة برج كهربائي في إيتون مشتعلة. وقد تكون هذه الصور الأولى لحريق إيتون.

وفي نفس الوقت الذي كانت فيه عائلة كو تخلي المكان، التقط بيدرو روخاس زاوية أخرى لألسنة اللهب وهي تندلع عند قاعدة برج الإرسال من فناء منزله الخلفي في باسادينا.

يقوم المسؤولون المحليون بالتحقيق في المنطقة باعتبارها الموقع المحتمل للحريق، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.