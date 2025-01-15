ضغطت السيناتور إليزابيث وارن (ديمقراطية من ماساتشوستس) على بيت هيغسيث، مرشح دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع، بشأن تعليقاته العامة المتغيرة حول النساء في الأدوار القتالية خلال جلسة تأكيد تعيينه.

إليكم الحوار الذي دار بينهما:

إليزابيث وارن: لمدة 12 عامًا كنت منفتحًا جدًا بشأن آرائك، وكانت آراؤك متطابقة باستمرار. النساء جنود وبحارة ومشاة بحرية وطيارات وحراس أدنى شأنًا، وفي حال فات أي شخص النقطة - وهذه كلماتك منذ 10 أسابيع - “لا ينبغي السماح للنساء على الإطلاق الخدمة في المعارك”. وقد لاحظت في كل من هذه الاقتباسات أنها قيلت دون معايير. لا يتعلق الأمر بمدى قدرتك على رفع الأثقال أو مدى سرعتك في الجري، لا تنتمي النساء إلى المعارك. نقطة على السطر. أو بكلماتك، “على الإطلاق”. ثم في 9 نوفمبر 2024، بعد 32 يومًا فقط من تعليقاتك العامة الأخيرة التي تقول فيها إن النساء لا ينبغي لهن المشاركة بالمعارك على الإطلاق، أعلنت أن “بعض أعظم محاربينا من النساء” وأنك تدعم خدمتهن في المعارك. الآن، هذا تحول كبير جدًا جدًا في فترة زمنية قصيرة جدًا جدًا. لذا ساعدني على الفهم، يا سيد هيغسيث، ما هو الحدث الاستثنائي الذي حدث خلال تلك الفترة التي استمرت 32 يومًا والذي جعلك تغير القيم الأساسية التي عبرت عنها خلال السنوات الـ 12 السابقة.

بيت هيغسيث: أيتها السيناتور، مرة أخرى، أنا أقدر كثيرًا إثارتك لتعليقاتي من عام 2013 لأن هذه القضية بالنسبة لي كانت دائمًا تتعلق بالمعايير. ولسوء الحظ بسبب بعض الأشخاص الذين كانوا في السلطة السياسية خلال السنوات الأربع الماضية، فإن المعايير بخلاف معايير القوة القاتلة والجدارة..

إليزابيث وارن: عذرًا أيها السيد هيغسيث. لنتوقف، لنتوقف.. لنتوقف هنا. السيد هيغسيث، أنا أقتبس منك من البودكاست. “لا ينبغي للنساء أن يشاركن في القتال على الإطلاق”. أين الإشارة إلى المعايير؟ بأنه يجب أن تكون النساء موجودات إذا كان بإمكانهن الحمل، وإذا كان بإمكانهن الركض. لا أرى ذلك على الإطلاق، يا سيد هيغسيث. ما أراه هو أن هناك فترة 32 يومًا، حيث أصبح لديك فجأة وصف آخر بخصوص آرائك حول النساء في الجيش، وأريد فقط أن أعرف ما الذي تغير خلال الـ 32 يومًا لجعل الأغنية التي غنيتها مختلفة عن الأغنية التي أتيت إلى هنا اليوم لتأديتها؟

بيت هيغسيث: أيتها السيناتور، إن المخاوف التي تنتابني والتي تنتاب كثيرين، وخاصة في وحدات القتال البري، هي أنه في السعي إلى تحقيق نسب مئوية أو حصص معينة، تم تغيير المعايير، وهذا يجعل القتال أكثر صعوبة بالنسبة لكل من شارك..

إليزابيث وارن: دعني أشير إلى ما حدث في تلك الأيام الـ 32. لقد حصلت على ترشيح من الرئيس ترامب. لقد سمعت عن التحولات بسبب اقتراب الموت، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن تحول بسبب ترشيح.